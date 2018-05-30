360 % نموا فى ودائع بنك التنمية الصناعية و515 مليون جنيه محفظة التمويل العقارى

كتب – أحمد يعقوب

أعلن بنك التنمية الصناعية، تحقيق البنك نموًا واضحًا فى حجم الأصول ونمو صافى الأرباح والعائد ونمو الحصة السوقية ومؤشر التكلفة للدخل وتصدر البنك القائمة التى تضم 27 بنكًا فى مؤشر الأسرع نموًا بين البنوك المصرية.

وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك 2 مليار و600 مليون جنيه إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة وبلغت المشروعات الصغيرة التى تم الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى إلى نحو مليار و50 مليون جنيه.

وتمكن البنك من تمويل 70 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق الصعيد والأسكندرية والدلتا، حيث تم تقديم 100 مليون جنيه للتمويل المباشر للعملاء و 650 مليون جنيه من خلال جمعيات إعادة الإقراض للعملاء وذلك ضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة والشمول المالى.

وارتفعت محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى إلى 515 مليون جنيه حيث استطاع البنك تمويل 4900 عميل واحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها وهناك ملفات تحت الدراسة لـ 2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.

وفى مجال التجزئة المصرفية لخدمة المجتمع نجح البنك فى التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحدة سكنية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطى مناطق جغرافية أخرى.

وتمكن البنك من تصحيح مركزه المالى بعد أن كانت القروض تمثل 144% من الودائع، حيث ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتين وهو ما انعكس على مركزه المالى الذى نما بنسبة 133%، وحصته السوقية التى ارتفعت إلى 0.44% من السوق وقابل 0.22%.

وتحول البنك من الخسارة إلى الربحية حيث حقق أعلى معدل نمو فى الأرباح بنحو 157.17% لتسجل 477 مليون جنيه قبل المخصصات والضرائب مقابل 229 مليون جنيه لعام 2016.

وشهد البنك تحقيق أعلى معدل نمو فى صافى العائد بنحو 62.01% لتسجل 554.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 342 مليون جنيه فى العام السابق له، وكان ثانى أعلى بنك نموًا فى صافى الدخل بمعدل 52% .

وقام البنك بتصحيح مساره بإحداث أعلى نسبة نمو فى الودائع بين البنوك المصرية حيث ارتفعت من 4 مليارات جنيه فى 2016 إلى 14.1 مليار جنيه فى 2017 ، ووصلت إلى 18.4 مليار جنيه حالياً بمعدل نمو 360%.



