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وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الروسى ويبحث مع ممثلي شركة روسية تطوير "الحديد والصلب"

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:17 ص
وزير قطاع الأعمال يستقبل السفير الروسى ويبحث مع ممثلي شركة روسية تطوير "الحديد والصلب" جانب من اللقاء
كتب: عبد الحليم سالم
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استقبل خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، سيرجى كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة والوفد المرافق له، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث فرص التعاون بين الشركات الروسية والشركات التابعة للوزارة.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع  وفد إحدى كبريات الشركات الروسية لبحث إمكانية التعاون فى تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك بحضور الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب.

رحب الوزير بالسفير الروسى والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات المتميزة والوطيدة التى تجمع بين مصر و روسيا والتى تشهد تطورًا مستمرًا فى مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري.

وأكد على أن الوزارة تهدف لإصلاح وتطوير شامل لشركة الحديد والصلب المصرية، وتزويد الشركة بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى هذه الصناعة وتعظيم الإنتاجية وتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية، مع التوسع فى المنتجات المطلوبة فى السوق.

 

 وقدم وفد الشركة الروسية عرضًا حول حجم الاستثمارات والمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها وكذلك الدول التى تعمل بها، إضافة إلى تصور بشأن تطوير شركة الحديد والصلب فى إطار تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الروسية فى مصر.

 

 وتم خلال الاجتماع، استعراض مقترحات مختلفة لتطوير شركة الحديد والصلب وآليات تمويل متعددة لإعادة الهيكلة. واختتم اللقاء بتوجيه الوزير إلى ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتطوير الشركة والبدء فى الخطوات التنفيذية فى أقرب وقت ممكن.

 

 


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قطاع الاعمال

السفير الروسى

الحديد والصلب

شركة روسية

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