وزير داخلية بلجيكا: منفذ هجوم لييج ارتكب جريمة قتل فى اليوم السابق للهجوم

بروكسل (أ ش أ)

أعلن وزير داخلية بلجيكا، جان جامبون، أن منفذ الهجوم المسلح فى مدينة لييج ارتكب جريمة قتل فى اليوم السابق للهجوم.

وقال جامبون - حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن منفذ الهجوم بنيامين هيرمان قام أمس الأول الاثنين بقتل نزيل سابق فى السجن الذى كان محتجزا فيه على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أنه ضرب زميله السابق بآلة حادة على رأسه.

وكان هيرمان قد هاجم شرطيين اثنين باستخدام سكين واستخدم أسلحتهما لقتلهما، ثم فتح النار على شخص داخل سيارة، ما أسفر عن مقتله، ذلك قبل أن يدخل مدرسة ويحتجز سيدة رهينة، فيما تمكنت قوات الشرطة من قتله بعدما فتح النار على القوات وتسبب فى إصابة عدد منهم".