نيوزويك: ساندرز يبحث الترشح للرئاسة الأمريكية عام 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن مدير حملة بيرنى ساندرز فى محاولته الرئاسية عام 2016 قد ألمح إلى أن السيناتور ربما يترشح مجددا للبيت الأبيض فى سباق 2020.

وقال جيف وايفرز، فى مقابلة صحيفة، إن ساندرز يبحث محاولة جديدة للترشح للرئاسة، لكن فى الوقت الحالى يركز بشكل كامل على حملة إعادة انتخابه بالكونجرس فى نوفمبر المقبل.

وكان ساندرز قد نافس هيلارى كلينتون فى السباق التمهيدى للحزب الديمقراطى لاختيار مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة عام 2018، قبل أن يفوز الجمهورى دونالد ترامب بالرئاسة.

وقال مدير حملته إن أحد أسباب نجاح ساندرز فى عام 2016، حيث بدأ بحظوظ قليلة للغاية قبل أن يتمكن أن يمثل تحديا لكلينتون، هو شعور الناس بأنه كان رسولا حقيقيا للرسالة التى يقدمها.

وكان ساندرز قد عاد إلى ولايته فيرمونت ، واستمر فى العمل كسيناتور عن الولاية، لكنه لم يتخلى عن كفاحه ضد دونالد ترامب والحزب الجمهورى خلال العامين الماضيين، وسافر إلى كافة أنحاء الولايات المتحدة لدعم المرشحين الديمقراطيين.