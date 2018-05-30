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منظمة أمريكية: 8 آلاف حالة إعدام خارج القانون بفنزويلا

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:40 ص
منظمة أمريكية: 8 آلاف حالة إعدام خارج القانون بفنزويلا مادورو
كراكاس (أ ش أ)
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توصلت لجنة خبراء مستقلين إلى "أسباب معقولة" لإحالة فنزويلا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك، وفق ما أفادت منظمة الدول الأمريكية .

ذكر تقرير أعدته المنظمة - نقلته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الخبراء حددوا أكثر من 8 آلاف و292 حالة "إعدام خارج القانون" فى فنزويلا منذ عام 2015، "غالبا ما تكون نتيجة مداهمات غير قانونية وعنيفة للمنازل تقوم بها قوات أمنية متنوعة حيث يتم فبركة مواجهات مزيفة لتبرير إعدامات سريعة لشبان بشكل عام"، حسب التقرير.

وحدد التقرير 11 رجلا بينهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ونائبه طارق العيسمى كمخططين لعمليات القمع.

وتضمنت توصيات لجنة الخبراء فتح تحقيق فى جرائم محتملة ضد الإنسانية فى فنزويلا وتقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقول اللجنة "إن هناك أسبابا معقولة للأخذ بالاعتبار أن الأفعال التى تعرض لها الشعب الفنزويلى والتى تعود على الأقل إلى 22 فبراير عام 2014 تشكل جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن منظمة الدول الأمريكية هى منظمة دولية إقليمية على القارة الأمريكية. تأسست فى 30 أبريل 1948 فى بوغوتا، يقع مقرها الرئيسى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

 


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