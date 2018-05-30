video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

معهد بحوث البترول يقدم حلولا علمية وتطبيقية لأزمة الوقود فى مصر

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:25 م
معهد بحوث البترول يقدم حلولا علمية وتطبيقية لأزمة الوقود فى مصر الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المصرى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

يقدم معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أفكارا علمية وتطبيقية كحلول لمشاكل قطاع البترول المصرى من خلال مراكزه التطبيقية ووحدات المعامل المتميزة والوحدات الإنتاجية والنصف صناعية بالمعهد، مثل مشروع معالجة كبريتيد الهيدروجين فى زيت البترول الخام، ومشروع معالجة المستحلبات البترولية غير المرغوب فيها، ومعالجة التلوث البحرى بالزيت الخام، ومكافحة البكتيريا مختزلة الكبريتات.

 

وتتضمن الأفكار، التى يقدمها المعهد، إنتاج مثبطات التآكل، ومشروع أنابيب الكربون النانوية، والعمل على تحسين وتطوير المشروعات القومية مثل حقل "ظهر" وغيرها من مشروعات، بالإضافة إلى إيجاد بدائل للوقود والطاقة مثل البيوديزل المستخرج من زيوت الطعام المستهلكة، وتحويل نفايات البلاستيك والبوليمرات إلى بنزين وسولار، معلنا أن ذلك كان له الأثر الواضح فى زيادة المردود الاقتصادى للبحث العلمى بشكل مستمر فى المعهد. لتطوير بنزين 80، وذلك من خلال إضافة 10% من الإيثانول، أو كحول إيثيلى تجارى بنسبة 96% لتحويله إلى بنزين 93 لتحسين الاحتراق والمحافظة على البيئة وتنظيم الموارد المحلية ما يساعد تنمية صناعة البيو إيثانول.

 

وأوضح الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول المصرى، أن البنزين العادى الناتج من عملية التقطير يكون منخفض الأوكتين فيتم تمريره على وحدات الأزمرة لرفع العدد الأوكتينى الذى يتراوح ما بين 60 إلى 80 حسب كفاءة وحدات الأزمرة المختلفة ، ثم تأتى المرحلة التجهيزية الأخيرة بإضافة بعد الإضافات من النافتا والأروماتيك وبعض المقطرات الخفيفة التى ترفع الرقم الأوكتينى إلى 80.

 

وأضاف "الصباغ" أن المعهد يستطيع أن يتدخل بإضافات فى مرحلة بعد الأزمرة "التجهيز النهائى وتقديم الحلول العلمية لرفع الرقم الأوكتينى كأحد الأهداف الوطنية لتخفيف الضغط على كاهل المواطن المصرى لتخفيض تكلفة الوقود وخصوصًا بنزين 80.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد بحوث البترول يعلن بدء العمل بخط صناعة المنتجات البلاستيكية

بحوث البترول

التعليم العالى

حلول علمية لازمة الطاقة




لا تفوتك
رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

سلاسل السوبر ماركت فيها دواء قاتل.. الصحة: التفتيش الصيدلى ليس له سلطة الرقابة على الأدوية المتوفرة بها.. وتحذر: سوء تخزينها يجعلها مسببة للسرطان.. والصيادلة: جميعها مغشوشة وتداولها جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة