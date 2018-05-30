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كييف تتهم أجهزة الأمن الروسية بإصدار الأمر بقتل الصحفى الروسى فى أوكرانيا

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:26 م
كييف تتهم أجهزة الأمن الروسية بإصدار الأمر بقتل الصحفى الروسى فى أوكرانيا الصحفى الروسى أركادى
أ ف ب
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اتهمت كييف، اليوم الأربعاء أجهزة الأمن الروسية بإصدار الأمر بقتل الصحفى الروسى فى أوكرانيا.

وندد الكرملين "بشدة"، اليوم بمقتل الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى كييف وطالب السلطات الأوكرانية بفتح "تحقيق فعلي" معتبرا أن أاوكرانيا أصبحت "مكانا خطرا جدا" للصحفيين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف "نندد بشدة بهذه الجريمة ونأمل بفتح تحقيق فعلى لكشف المسؤولين عن عملية الاغتيال".

وقتل الصحفى والكاتب الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى منزله فى كييف مساء الثلاثاء، كما اعلنت الشرطة الاوكرانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو ان بابتشينكو "كان فى منزله فى حى دنيبروفسكى فى كييف. زوجته كانت فى الحمام حين سمعت طلقا ناريا وعندما خرجت رأت زوجها مضرجا بدمائه"، مشيرا الى ان الصحافى فارق الحياة فى سيارة الاسعاف التى كانت تقله الى المستشفى.

 


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