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قائد القوات الأمريكية بأفغانستان: طالبان تجرى مفاوضات سرية لوقف إطلاق النار

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:00 م
قائد القوات الأمريكية بأفغانستان: طالبان تجرى مفاوضات سرية لوقف إطلاق النار الجيش الأمريكى فى أفغانستان
(أ ف ب)
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أكد القائد العام للقوات الأمريكية والأطلسية فى أفغانستان جون نيكولسون الأربعاء، أن مسئولين كبارا من حركة طالبان يجرون مفاوضات بشكل سرّى مع مسئولين أفغان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وصرّح الجنرال نيكولسون، في مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة فيديو مغلقة مرتبطة بالبنتاجون: "هناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية والحوارات التي تُجرى في الكواليس، وتحصل على مستويات متعددة".

 

ولم يسمّ المسئول العسكري الأميركي الأشخاص المنخرطين في هذا الحوار، لكنه أشار إلى أن مسئولين من طالبان "من مستويات متوسطة وعالية" يشاركون فيه إلى جانب مسئولين أفغان.

 

وأضاف "أريد أن أشير إلى أنهم التقوا سرّا. بهذه الطريقة تمكنوا من التقدم". وتابع "أنهم زملائى الدبلوماسيين الذين يهتمون بذلك ونجاحهم يعتمد بشكل جزئي على سرية العملية".

 

واقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني في نهاية فبراير عقد محادثات سلام على حركة طالبان التي من الممكن أن يُعترف بها كحزب سياسي إذا وافقت على وقف لإطلاق النار واعترفت بدستور عام 2004.

 

ولم يردّ متمردو طالبان رسميا انما ضاعفوا مذاك الاعتداءات الدامية خصوصا في كابول التي أصبحت منذ 2017 المكان الأخطر في البلاد بالنسبة للمدنيين.

 

لكن بالنسبة للجنرال نيكولسون "عنف وتقدم يمكن أن يتواجدا معا". وقارن نيكولسون الوضع الحالي في أفغانستان بالوضع في كولومبيا قبل توقيع الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، اذ ان مفاوضات السلام أجريت في حين كانت المعارك متواصلة.

 

وقُتل ستة شرطيين وأصيب ثمانية مدنيين بجروح الأربعاء، في هجوم لحركة طالبان على مفوضية الشرطة في كبرى مدن ولاية لوغار التي تبعد أقل من 70 كلم جنوب شرق كابول، حسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور أحمدزاي.

 

كما شن مسلحون هجوما على وزارة الداخلية في كابول الاربعاء فقتلوا شرطيا وأصابوا خمسة أشخاص بجروح في مؤشر آخر إلى قدرتهم على ضرب قلب العاصمة الأفغانية.

 


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