غدًا.. بروتوكول تعاون بين "التموين" ومحافظة السويس لإقامة منطقة لوجستية

يوقع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدًا الخميس، بروتوكول تعاون وعقد شراكة بين الجهاز ومحافظ السويس اللواء أحمد حامد، لإقامة منطقة تجارية لوجستية بمساحة 30 فدانًا.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه عرض خطة تطوير التجارة الداخلية وإتاحة وتوفير الأراضى فى المحافظات لإنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية وفقًا للمعايير المختلفة لكل محافظة بمفردها للوصول إلى الكفاءة والفاعلية فى مشروعات التجارة الداخلية.

وأضاف أن إنشاء هذه المناطق اللوجستية والمراكز التجارية سيقلل الفاقد فى السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وأن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءًا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورًا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية.