ضبط 700 كيلو جرام من الكوكايين فى ميناء وهران بغرب الجزائر

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن خفر السواحل بوهران (غرب) ضبط الثلاثاء "كمية ضخمة" من الكوكايين تزن 701 كلغ كانت على متن باخرة قادمة من أمريكا اللاتينية.

وذكرت الوزارة فى بيان ان خفر السواحل بوهران (430 كلم غرب الجزائر) تمكن من "احباط محاولة ادخال كمية ضخمة من الكوكايين تقدر ب 701 كلغ كانت معبأة فى حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أميركا اللاتينية"، دون اعطاء توضحيات.

ونشر موقع وزارة الدفاع صورا لعلب شبيهة بتلك التى يعلّب فيها اللحم وهو منتج تستورده الجزائر خصاة من البرازيل.

وهذه اكبر كمية كوكايين يتم ضبطها فى الجزائر منذ 2012 حيث تم ضبط 165 كيلوغراما من الكوكايين مهربة مع بودرة الحليب استوردتها شركة حكومية لصناعة الحليب من نيوزيلاندا.

ونادرا ما تحجز قوات الامن والجمارك الجزائرية كميات كبيرة من الكوكايين بينما يتم ضبط ما يقارب 50 طنا من الحشيش (القنب الهندي) كل سنة خاصة على الحدود مع المغرب.