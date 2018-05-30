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صحيفة: التدخين يقتل 110 أشخاص يوميا بالمكسيك و6 ملايين فى العالم سنويا

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:29 م
صحيفة: التدخين يقتل 110 أشخاص يوميا بالمكسيك و6 ملايين فى العالم سنويا التدخين - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الديكتامين" المكسيكية، إن فى المكسيك يموت 110 أشخاص يوميا بسبب التدخين، وفى جميع أنحاء العالم يموت 6 ملايين شخص سنويا، ويقدر أنه إذا استمر هذا الاتجاه سيرتفع الرقم إلى 8 ملايين بحلول 2030.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فى المكسيك فقط يموت حوالى 40 ألف حالة سنويا، وهذا يعنى أن التبغ هو المنتج القانونى الوحيد الذى يقتل نصف المستهلكين.

 

وحذر هوراسيو روبيو، مدير الرعاية الصحية المديرية العامة للرعاية الصحية فى الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك ،(UNAM) من الصعوبات التى يواجهها المدخنين والتى تؤدى إلى الإدمان، ولابد من ترك التدخين دون أى تناول أدوية.

 

ووفقا لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية المستقلة فى المكسيك، فأن مدمن النيكوتين مثل مدمن الكوكايين، مشيرة إلى أن التدخين له أثار سلبية كبيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يسبب السكتة الدماغية.

 

وأكدت الدراسة أن التدخين لن يؤثر فقط على الرئتين ويسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن ومرض الانسداد الرئوى أو انتفاخ الرئة ولكن أيضا يسبب سرطان البروستاتا والمعدة والكبد والقولون والبنكرياس.

 

وقامت منظمة الصحة العالمية بتخصيص يوم عالمى للامتناع عن التدخين بهدف نشر المخاطر المرتبطة بالتدخين ، وطلب سياسات فعالة للحد من استخدامها.


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