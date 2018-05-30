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سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-5-2018 وتراجع العملة الأوروبية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:12 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 30-5-2018 وتراجع العملة الأوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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تراجع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-5-2018، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 20.50 جنيه للشراء، و 20.72 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى، بعد أن سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر...

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.6345 جنيه للشراء

20.7565 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.50 جنيه للشراء

20.72 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.50 جنيه للشراء

20.72 جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.57 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 20.57 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.58 جنيه للشراء

20.89 جنيه للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

هيئة قضايا الدولة تنقذ خزانة الدولة من دفع 174 مليون يورو

 

تمكنت  هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من تحقيق الانتصار العاشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة هذه المرة بتحقيق نصر غال على واحدة من أكبر الشركات علي مستوى العالم (العملاق التجاري "شركة فيوليا بروبرتيه") في التحكيم الدولي المقام منها ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون يورو (مائة وأربعة وسبعون مليون يورو) (ما يعادل ثلاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرون مليون جنيه مصري) تمثل قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.


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