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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-5-2018 واستقرار العملة السعودية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:34 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 30-5-2018 واستقرار العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-5-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع.

 

وحرصاً على متابعة التغيرات التى تطرأ على سعر الريال السعودى، خاصة أن العملة السعودية من أكثر العملات العربية تداولاً فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم.

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

 

4.7641 جنيه للشراء

4.7908 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.74  جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.74 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

الأمير محمد بن سلمان يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

 

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذى عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، فى قصر السلام بمدينة جدة.

 

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بشأن إنجازاتها وخططها لخفض الحوادث المرورية والمبادرات الرئيسية لتفعيل منظومة السلامة المرورية.

 


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