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رئيس جامعة المنيا: 58 حالة غش بامتحانات نهاية العام حتى الآن

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:02 م
رئيس جامعة المنيا: 58 حالة غش بامتحانات نهاية العام حتى الآن د. جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن حالات الغش بامتحانات نهاية العام انحسرت بعد الإجراءات المشددة والكاميرات والتشديد على الموبايلات والرقابة المشددة التى فرضتها الجامعة خلال أعمال الامتحانات.

 

وأضاف جمال أبو المجد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الإجراءات الجديدة تضمنت الكشف عن السماعات الدقيقة ومنع المحمول من دخول اللجان وإن كان مغلقا، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش بلغت 58 حالة بجميع الكليات حتى الآن.

 

وأوضح أبو المجد، أن هذا العدد لا يقارن بالأعوام السابقة وتمت إحالت جميع الحالات للشئون القانونية، فى الوقت الذى انتهت فيه نصف أعمال امتحانات نهاية العام.

 

 

 

 


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