رئيس الوزراء يطمئن على محمد صلاح ومراحل علاجه فى أسبانيا

كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى بداية اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل الوزارة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عدد منها شمل النادى الإسماعيلى الجديد بضاحية النخيل بالإسماعيلية، وكذا الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تطوير المدينة الشبابية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الجارية للمنتخب الوطنى لكرة القدم المشارك فى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب نحو 28 سنة، ومتابعة للمعسكر الخاص به فى ميلانو بايطاليا، والوقوف على اخر تطورات مراحل علاج نجم المنتخب "محمد صلاح" فى اسبانيا.