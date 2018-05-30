رئيس الوزراء ناعيا الفنانة مديحة يسرى: تركت رصيدا ثريا من الأعمال الفنية

كتبت هند مختار

نعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وافتها المنية، متقدماً بخالص التعازى إلى محبيها فى سائر الأقطار وأسرة الفن المصرى العريق، راجياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمسيرة الفنية الحافلة للفنانة الراحلة، التى قدمت خلالها رصيد ثرى من الأعمال الفنية، وجسدت العديد من الأدوار والشخوص بأداء يتسم بالسهولة والصدق والاتقان، مثمناً الدور الذى قام به الرعيل الأول فى الفن المصرى، الذى تنتمي إليه الفنانة الراحلة، والذى ساهم فى التطور الكبير الذى شهدته السينما والتليفزيون، اللذان يشكلان أحد أهم محددات القوة الناعمة لمصر.