video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء ناعيا الفنانة مديحة يسرى: تركت رصيدا ثريا من الأعمال الفنية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:46 ص
رئيس الوزراء ناعيا الفنانة مديحة يسرى: تركت رصيدا ثريا من الأعمال الفنية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

نعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التى وافتها المنية، متقدماً بخالص التعازى إلى محبيها فى سائر الأقطار وأسرة الفن المصرى العريق، راجياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمسيرة الفنية الحافلة للفنانة الراحلة، التى قدمت خلالها رصيد ثرى من الأعمال الفنية، وجسدت العديد من الأدوار والشخوص بأداء يتسم بالسهولة والصدق والاتقان، مثمناً الدور الذى قام به الرعيل الأول فى الفن المصرى، الذى تنتمي إليه الفنانة الراحلة، والذى ساهم فى التطور الكبير الذى شهدته السينما والتليفزيون، اللذان يشكلان أحد أهم محددات القوة الناعمة لمصر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد يوسف ناعيا مديحة يسرى: وداعا سمراء النيل

وزيرة الثقافة ناعية مديحة يسرى: سطرت تاريخًا من نور بالسينما المصرية والعربية

"القومى للمرأة" ناعيًا مديحة يسرى: ستبقى ذكراها وأعمالها الفنية خالدة

نبيلة عبيد ناعية مديحة يسرى: "فقدت أغلى الناس.. وأعدت لرحيلها بعمل الخير"

مديحة يسرى

نعي مديحة يسرى

مجلس الوزراء

مصر




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رجيم متوازن لانقاص الوزن بأمان بخطوات سهلة

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة