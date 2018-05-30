دواوين الوزارات × 24 ساعة.. السكة الحديد: تشغيل 10 قطارات إضافية يوميًا خلال العيد

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة النقل:

السكة الحديد تعلن رسميا تشغيل 10 قطارات إضافية يوميا خلال العيد

رئيس السكة الحديد يتعهد بعدم حدوث أزمات تذاكر خلال العيد.. سيد سالم: لدينا مقاعد تستوعب أعداد المسافرين بالعيد.. واتخذنا إجراءات لمواجهة السوق السوداء.. والدفع بقطارات إضافية حالة تزايد عدد الركاب

وزارة الصحة:

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

صور .. تفاصيل جولة وزير الصحة لبورسعيد لتفقد المشروع القومى للتأمين الصحى ..أحمد عماد: تطوير مستشفى بورسعيد العام بتكلفة 127 مليون جنيه وإنهاء مستشفى بور فؤاد أغسطس وبدء تشغيل مستشفى أبو خليفة مطلع يوليو

وزارة التموين:

"تموين الأقصر" تعلن وصول 497 بطاقة تموينية جار تسليمها للأهالى

أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور وزير التموين

وزارة التضامن الاجتماعى:

المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالتضامن تنظم حفل إفطارها السنوى غدا

بدء صرف تعويضات لـ5500 صياد المتضررين من وقف الصيد فى السويس بمكاتب البريد

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: النظام الجديد قائم على الأبحاث وهيرجع لنا عصر الخوارزمى

وزير التعليم: فهرس الاستشهادات المرجعية يستخدم فى 2020

وزارة الإسكان:

​ وزير الإسكان: إنشاء أول منطقة صناعية بالعلمين الجديدة بالتعاون مع شركة صينية

الخميس.. آخر موعد لاستكمال مقدمات حجز الأراضى الأكثر تميزًا فى القرعة التكميلية

وزارة الأوقاف:

المداحون "13".. المبتهل جمال السيد الصعيدى: من يحرِّمون الابتهالات عديمو الإحساس.. مثلى الأعلى الشيخ طه الفشنى.. أحد المستمعين صعد المسرح واحتضننى بشدة بعد إنشاد البردة فاختارنى وزير الأوقاف لافتتاح ليلة القدر

وزير الأوقاف يلتقى مديرى المديريات لبحث خطة الاعتكاف وصلاة العيد

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء فى رمضان.. وصول 21 ألف رأس عجل وجمل للذبح و41 ألف طن لحوم لطرحها بالأسواق.. زيادة معروض 22 سلعة غذائية بمنافذ الوزارة بسعر مخفض.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسعار المدعمة

الزراعة: 1.8 مليون حالة تعد على 83 ألف فدان أراضى زراعية منذ يناير 2011

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى يعتمد نتيجة المنح الممولة من بنكى مصر والأهلى

السيسي يبحث تطوير منظومة الجامعات ويوجه بالتوسع فى إنشاء جامعات فى المحافظات بمعايير عالمية

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء يستقبل وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية

وزارة البيئة:

خالد فهمي وزير البيئة: لا يمكن فرض منظومة نظافة على جميع المحافظات

وزارة القوى العاملة:

صور.. وزير القوى العاملة: انتظام انتخابات التشكيلات العمالية بالمرحلة الثانية