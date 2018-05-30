خادم الحرمين الملك سلمان يلتقى الرئيس عبد ربه بقصر السلام بجدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم بقصر السلام الملك ى بمدينة جده الرئيس عبدربه منصور هاد ى رئيس الجمهورية اليمنية، وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز جوانب التنسيق الأخوى المشترك بين اليمن والمملكة العربيه السعودية.

وقد عبر الرئيس هادى عن سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مثمنا مواقفه الأخوية الصادقة تجاه اليمن و دعم المملكة لليمن وشرعيتها الدستورية فى مختلف المواقف والظروف.

وقال الرئيس، إن هذه المواقف ستظل حاضرة وخالدة فى ذاكرة الشعب اليمن ى لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين .

من جانبه عبر الملك سلمان بن عبد العزيز عن سروره باستقبال اخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هاد ى مؤكدا موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيرا الى عمق العلاقات الأخوية المتينة والعروبة الاصيله الت ى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، كما أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مأدبة سحور على شرف الرئيس عبدربه منصور هادي.