بلتون ترفع القيمة العادلة لسهم شركة أم أم جروب لتبلغ 20 جنيها للسهم

كتب هانى الحوتى

رفعت شركة بلتون المالية، القيمة العادلة لشركة إم إم جروب بنحو 16% لتبلغ 20 جنيها للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 17%، مكررة توصياتها بشراء السهم.

وأرجعت بلتون، فى تقريرها البحثى، رفع القيمة العادلة إلى أولا رفع تقييم استثمارات إم إم جروب فى مزودى خدمات المدفوعات الإلكترونية (بحصص غير مباشرة 33.6% فى شركة Bee و11.5% فى مصاري) بنحو 50% (مما يمثل 18% من التقييم) وذلك مع الأخذ فى الاعتبار الاتجاه المستمر لنظام الرسوم المعتمد على المعاملات مقارنة بنظام الرسوم المعتمد على العمولة مدعوما بالتوسعات القوية فى نقاط البيع لكلا الشركتين.

وأضافت وثانيا الاستحواذ على حصة شركة أوراسكوم للتنمية (87%) فى مجموعة تمويل من خلال تحالف يضم شركة ابتكار للاستثمارات المالية المملوكة بنسبة 56% لشركة إم إم جروب، وتقيم مجموعة تمويل بمضاعف قيمة دفترية 3 مرات (تتراوح مضاعفات الشركات المماثلة بين 2-4 مرات) فى ضوء النمو القوى المحتمل للشركة نتيجة تواجد إم إم جروب القوى فى السوق.

ورفعت بلتون قيمة المنشأة/ لنقاط البيع المستخدمة فى تقييمها لاستثمارات شركة إم إم جروب فى مزودى خدمات المدفوعات الإلكترونية بنحو 50% لتبلغ 3,529 دولار (من 2,353 دولار التى تضمنها التقييم من صفقة الاستحواذ على فورى فى 2014). جاء ارتفاع قيمة المنشأة/لنقاط البيع بدعم من) أولا تغيير نظام الرسوم ليصبح معتمدًا على المعاملات، وثانيا نمو ملحوظ فى استخدام خدمات الدفع الإلكترونى مقارنة بمستوياتها فى 2014 (حيث ارتفع إجمالى تعاملات فورى أكثر من 3 مرات خلال الفترة من 2015-2017). بالإضافة إلى ذلك، ما زالت التوسعات فى نقاط البيع مستمرة، حيث ارتفعت نقاط بيع شركة Bee إلى 50 ألف حاليًا (من 35 ألف بنهاية 2017) وارتفعت نقاط بيع مصارى إلى 55 ألف (من 49 ألف). خفضّنا ملكية إم إم جروب فى شركة Bee من 45% إلى 33.6%، بعد تحويل حصة الملكية المباشرة لشركة إم إم جروب فى Bee إلى شركة ابتكار فى أبريل 2018.

وقع تحالف مكون من شركة ابتكار وتى سى فى وأكواير للاستثمار اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على الحصة الكاملة لأوراسكوم للتنمية البالغة 87% فى مجموعة تمويل بإجمالى قيمة منشأة 360 مليون جنيه وبانتظار موافقة مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية والجمعية العمومية وهيئة الرقابة المالية.

بعد هذا الاستحواذ، ستمتلك شركة ابتكار حصة 37% فى مجموعة تمويل، وسيتم تمويل الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال المدفوع لشركة ابتكار الذى تمت الموافقة عليه ليبلغ 270 مليون جنيه (فى أبريل 2018).

يتضمن تقييم الصفقة مضاعف قيمة دفترية لعام 2017 عند 1.6 مرة ومضاعف منشأة/الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 3.1 مرة لمجموعة تمويل، ومع ذلك، نقّيم شركة تمويل عند مضاعف قيمة دفترية 3 مرات بفضل احتمالات النمو القوية نتيجة تواجد إم إم جروب القوى فى السوق، وتشير إلى تداول سى آى كابيتال بمضاعف قيمة دفترية 4 مرات (حيث تسيطر كوربليس وريفى على 80% و70% من إيرادات وأرباح سى آى كابيتال على التوالي). فى حين تُتداول التوفيق للتأجير التمويلى (التى تقدم خدمات تأجير تمويلى فقط) بمضاعف قيمة دفترية مرتين.

نرى محفزات إضافية لتقييمنا من تنفيذ الاستحواذ على i2 (حيث يجرى الفحص النافى للجهالة خلال الفترة الحالية ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية الربع الثانى من 2018 والتنفيذ من خلال مقايضة للأسهم)، ومن إطلاق خدمات التمويل متناهى الصغر من شركة فيتاس مصر والذى سيعزز ذراع الخدمات المالية غير المصرفية. نشير إلى أن الاستحواذ على شركة i2 له عدة مزايا مثل أولا زيادة الحصة السوقية لشركة إم إم جروب فى سامسونج؛ ثانيا زيادة ملكية الشركة فى مصاري؛ ثالثا إضافة اتصالات مصر إلى خدمات الاتصالات؛ رابعا إضافة منصة تجارة إلكترونية.