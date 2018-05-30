السفارة الأمريكية لمحمد صلاح عن جداريته بأمريكا: مرحبا بك في نيويورك أي وقت

كتبت مريم بدر الدين

وجهت السفارة الأمريكية بالقاهرة رسالة ترحيب للنجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعد نشره جدارية تحمل صورته بالقرب من "التايمز سكوير" أشهر الميادين الأمريكية.

وأعادت السفارة نشر فيديو صور لجدارية صلاح، عبر حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" مرحبا بك في نيويورك بأي وقت".

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة بخلع فى الكتف بعد تدخل عنيف من سيرجو راموس مدافع ريال مدريد فى نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى شهد تتويج بطل إسبانيا بطلا للقارة الأوروبية بعد فوزه على ليفربول الإنجليزى.