"الزراعة": ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة فى 8 محافظات خلال 3 أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمى، خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذى بلغ حوالى 2 طن و513 كجم فى 8 محافظات.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتى تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: الفيوم، اسكندرية، أسيوط، القليوبية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، وتم تحرير17 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وقال البنا أنه لا التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى ان تلك الحملات تستهدف فى الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.