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الخارجية البحرينية تدين الهجوم المسلح فى بلجيكا‎

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:48 م
الخارجية البحرينية تدين الهجوم المسلح فى بلجيكا‎ الشرطة البلجيكية - أرشيفية
أ ش أ
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذى استهدف أفرادًا من الشرطة فى مدينة "لييج" بمملكة بلجيكا، وأسفر عن مقتل ضابطى شرطة ومدنى آخر.

وأكدت الخارجية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تضامن البحرين مع مملكة بلجيكا فى جهودها الموجهة للتصدى لكل أشكال العنف والإرهاب ودعمها لما تتخذه من تدابير لترسيخ الأمن والسلم، مشددة على موقف البحرين المناهض بقوة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه وأسبابه والداعى لضرورة تعزيز التعاون الدولى على كافة المستويات من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، كما أعربت الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذا العمل الإرهابى الذى يستهدف حياة الأبرياء.

 

 


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