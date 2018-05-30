"التعليم" تصحح عينة عشوائية لـ 5 مواد دراسية شكا طلاب الدبلومات صعوبتها

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بغرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم، أن رئيس الامتحانات الدكتور أحمد الجيوشى وافق على اجراء تصحيح عينات عشوائية لـ 5 مواد دراسية بعد شكوى الطلاب من صعوبة الامتحان فيها.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إعادة توزيع درجات بعض الأسئلة والجزئيات فى المواد الخمسة نظرا لصعوبة وشكوى الطلاب منها، مشيرة إلى توزيع الدرجات بعد ظهور نتائج العينات العشوائية.

وأشارت المصادر إلى أن المواد الخمسة التى سيتم اجراء تصحيح عينات عشوائية فيها معظمها فى التعليم الصناعى، مؤكدة أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب .

الجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسي 19 مايو الجارى وتنتهى غدا الخميس، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 700 ألف طالب وطالبة.