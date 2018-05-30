اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء بنسبة نجاح 83.51 %

شمال سيناء - محمد حسين

اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، نتيجة نصف العام الدراسى الثانى ونهاية العام لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى- الشهادة الإعدادية، وكانت بنسبة نجاح 83.51 %.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى شمال سيناء، إن جملة التلاميذ المتقدمين للامتحان طبقا لمؤشرات نصف العام الدراسى الأول بلغت 7431 تلميذا وتلميذة حضر منهم 7169 ، وبلغ عدد الناجحين 5987 على مستوى المحافظة.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الاعدادية المهنية، وكانت نسبة النجاح 75.8%على مستوى المحافظة، حضر اعتماد النتيجة عادل سالم حجاب، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.

يذكر أن احتساب نتيجة نهاية العام الدراسى فى مراحل التعليم الأساسى وسنوات النقل بالمحافظة طبقا لمؤشرات نصف العام الدراسى الأول نظرا لتوقف الدراسة بسبب العملية الشاملة.