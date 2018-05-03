محافظ سوهاج : استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بقرى مدينة طما







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بقري وشوارع مركز ومدينة طما لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وقال احمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه تم القيام بحملات مكبرة للنظافة بنطاق المركز ، حيث تم رفع القمامة من مقابر مشطا ومن أمام مكتب بريد مشطا ،ومن الطريق السريع والمرشح بالعتامنة ،ومن أمام الجمعية الزراعية ،وتم رفع المخلفات من أمام مركز شباب العتامنة بمشاركة الوحدات القروية المختلفة " مجلس قروى الرياينة ، ومجلس قروى المدمر ، ومجلس قروى أم دومه ، ومجلس قروى سلامون" ، وتم رفع المخلفات من أمام مدخل العريني ومن أمام مركز شباب كوم العرب .

وشدد المحافظ علي ضرورة تطوير منظومة النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة اولا بأول ، والعمل بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد لتقديم اعلي مستوي من الخدمة للمواطنين ، والحفاظ علي الشكل الحضاري للمحافظة .

وفى سياق متصل ، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على دعم الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية ، لتحقيق المستهدف فى مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة وارتفاع مستوى الوعى لدى مواطنى المحافظة وتوابعها بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الاقتصاد القومى.

وقال عبد المنعم فى بيان له ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لا تدخر وسعا فى العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان.

وعقد اليوم اجتماع المجلس الأقليمى للسكان والتى عقدها برئاسة اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة ، بحضور وفاء حمدى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بسوهاج ، والدكتور جمال قريشي وكيل وزارة الصحة ، والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، وعليوة ثابت وكيل وزارة القوى العاملة ، والشيخ محمد حافظ مديرية الاوقاف ، والقمص تادرس جبره من الكنيسة ، والدكتورة عبير ابو المجد مدير ادارة تنظيم الاسرة ، وكافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام مجددا على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية فى مناهضة ختان الأناث وتعديل خطة الأيام السكانية بالقرى، و تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الخطة الاستراتجية للسكان وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمحافظة كما تناول استعراض جهود لجنة حماية الأسرة والطفل بالمحافظة خلال تلك الفترة .

و استعرضت وفاء حمدى مقررة فرع المجلس القومى للسكان بسوهاج المؤشرات السكانية طبقا لاحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومعدلات النمو السكانى والمؤشرات الديموجرافية للمحافظة ومؤشرات الاحصاءات الحيوية ، والخطة الاستراتيجية القومية للسكان وما تم اتخاذه من اجراءات لتنفيذ الحملة القومية لتنظيم الأسرة خلال الفترة الماضية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها .

كما تناول الاجتماع عرض ابرز عناصر الخطة التنفيذية السكانية 2017/2018 لمحافظة سوهاج وفق محاور الاستراتيجية القومية للسكان ، وذلك في اطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لمواجهة القضية السكانية باعتبار أنها احدى القضايا القومية الكبرى التى تلتهم كافة ملامح التنمية الشاملة وحتمية مواجهة تلك القضية ، وتضافر كافة الجهود من جميع الجهات والتنسيق فيما بينها والعمل كفريق له نفس الهدف لخفض معدل الانجاب وتحسين الخصائص السكانية المؤثرة بطرق مباشرة وغير مباشرة في القضية السكانية.