البنك الإسلامى للتنمية: تخصيص 15 ألف ذبيحة من لحوم الهدى والأضاحى لقطاع غزة

البنك الإسلامى للتنمية: تخصيص 15 ألف ذبيحة من لحوم الهدى والأضاحى لقطاع غزةالخميس، 03 مايو 2018 03:43 م
أضاحى - أرشيفية
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أعلن الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيس لجنة الإفادة من لحوم الهدى والأضاحى، عن أنه سيتم تخصيص عدد (15000) ذبيحة من لحوم الهدى والأضاحى لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطينى.
وأوضح حجار، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لنقل وإيصال لحوم الأضاحى عبر ميناء "ضبا - سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البرى الحدودي.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، على أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذى يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وبما يتناسب مع سمعة "مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدى والأضاحي".
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