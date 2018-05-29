10 إجراءات حددتها وزارة الرى للقضاء على تلوث المجارى المائية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

حددت وزرارة الموارد المائية والرى، عددا من الإجراءات للقضاء على التلوث فى المجارى المائية، وتوفير الاجتياجات المائية للبلاد، ومواجهة زيادة الطلب عليها لكل الأغراض التنموية، فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر.

"اليوم السابع" يرصد 10 إجراءات حددتها الوزارة للقضاء على التلوث والوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد.

1- البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية.

2- التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى إدارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه.

3- تنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة.

4- مراجعة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات.

5- تحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسيه وفرعى النيل.

6- وضع خطة متكاملة للتعامل مع التلوث وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه.

7- حل مشاكل الصرف الصحى بالقرى.

8- وضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وانشاء محطات معالجه للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية

9- تقديم رؤية استرايتجيه تتضمن خطة تفصييليه وبرامج زمنيه وحجم الاستثمارات المطلوبه لتنفيذ الخطه العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئى.

10- اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.