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وفاة فلاح متأثرا بإصابته بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الغربية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:06 م
وفاة فلاح متأثرا بإصابته بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى الغربية حريق - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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لفظ فلاح يدعى "سعيد محمد الفضالى"، أنفاسه الأخيرة داخل مركز الحروق بزفتى بمحافظة الغربية، بعد نقله وزوجته وأولاده مصابين بحروق من الدرجات الثلاثة، إثر انفجار أسطوانة بوتجاز بمنزلهم بقرية المعتمدية مركز المحلة، وتم وضع الزوجة والأبناء بالعناية المركزة فى حالة حرجة.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة بانفجار أسطوانة بوتجاز بقرية المعتمدية، انتقلت سيارات المطافئ والإسعاف، وتم إخماد الحريق، ونقل 6 مصابين لمركز حروق زفتى.

 


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