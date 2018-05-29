وزيرة إسرائيلية تهدد بإعادة احتلال قطاع غزة للقضاء على حماس

كتب- هاشم الفخرانى

قالت وزيرة القضاء الإسرائيلى ايلات شاكيد، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية إعادة احتلال قطاع غزة من جديد من أجل القضاء على حركة حماس فى القطاع، ردا على إطلاقها الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه فى حال قيام إسرائيل بهذة الخطوة فإنها ستكون حرب مفتوحة ، ستؤدى إلى كارثة كبيرة بما فيها تعرض حياة الأطفال الصغار فى روض الأطفال للخطر، لكن كل الخيارات مطروحة الآن أمام الحكومة بما فيها احتلال غزة.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "سترد بقوة كبيرة" على القذائف التى تطلق من قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب إسرائيل.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على القطاع استهدفت موقعا تابعا لحركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة ، بعد أن إطلاق قذائف على غزة .