مصرع عامل وإصابة 5 آخرين فى مشاجرتين بالأسلحة النارية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرتين بالأسلحة النارية الأولى بمركز دار السلام بناحية أولاد سالم قبلى دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين أنها بين طرف أول عبد الحميد. م 17 سنة عامل مصابا "بطلق نارى بالرأس" وتوفـى، ومطاوع.م 19 سنة عامل مصابا "بطلق نارى بالكتف الأيسر" تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبين طرف ثان رفاعى.ر 33 سنة عامل وعلى.م 24 سنة عامل ومحمود.ا هارب، والطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات على طريق بينهما وبسؤال المصاب اتهم أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما وقيام الثالث بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته مما أدى لإصابته ووفاة الأول.

تم التوجيه بحملة مكبرة على القرية لضبط الطرفين والسلاح المستخدم برئاسة اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود حسن رئيس قسم المباحث الجنائيةن بالاشتراك وفرع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط الطرف الثانى، وبحوزة الثانى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 119133288 وعدد "5" طلقات من ذات العيار، وتم تنفيذ "4" قرارات إزالة ضد الطرفين، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2439 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وجاءت الواقعة الثانية بمركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ببندر البلينا انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنها بين طرف أول هراس.ع 38 سنة عامل وحسن.ع 23 سنة حداد.

وطرف ثان إسلام.ا 26 سنة عامل مصاباً "رش خرطوش بالساقين" وتم نقله للمستشفى المركزى ومحمد.إ 18 سنة طالب و نعمة.ع 45 سنة ربة منزل مصابان "جروح وكدمات متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمون بذات الناحية بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابة الطفل منصور.ا 13 سنة طالب ويقيم بذات الناحية "رش خرطوش أسفل العين" تصادف مروره بالمكان وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

بسؤال الطرف الثانى قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بقيام الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط أفراد الطرف الأول وبحوزة الأول بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 23095 E 14 ] 00 وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7161 جنح المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.