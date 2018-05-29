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مصادر فلسطينية: التوصل لاتفاق تهدئة فى غزة بوساطة مصرية وفق تفهمات 2014

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:15 م
مصادر فلسطينية: التوصل لاتفاق تهدئة فى غزة بوساطة مصرية وفق تفهمات 2014 صورة أرشيفية
كتب أحمد جمعة ومحسن البديوى
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أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن وساطة مصرية نجحت فى التوصل لإتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة وبين الجانب الإسرائيلى.

وأشارت المصادر لـ "اليوم السابع"إلى ان الوساطة المصرية نجحت فى اتمام الاتفاق بين الجانب الفلسطينى والاسرائيلى وفق تفاهمات 2014 .

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامى فى  فلسطين أحمد المدلل مساء اليوم الثلاثاء، قال إنّ هناك اتصالات مصرية مستمرة لتطويق الأحداث الميدانية والتصعيد الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأوضح،  أنّ حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاوم حذروا الاحتلال من الاستمرار فى العدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قائلا":عندما زادت حدة العدوان وزادت فاتورة الحساب قررت المقاومة الرد على هذه الجرائم".

 


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حركة الجهاد الاسلامى

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