video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس هيئة الانتخابات التونسية يعلن إعفاء رئيسه من مهامه

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:20 م
مجلس هيئة الانتخابات التونسية يعلن إعفاء رئيسه من مهامه فرز الانتخابات فى تونس
تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، اليوم الثلاثاء، إعفاء رئيسها محمد التليلى المنصرى من مهامه، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة.

واعتمد المجلس الفصل 15 من القانون المحدّث للهيئة المتعلق بحالات الإعفاء الذى ينصّ على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس فى حالة ارتكابه خطأ جسيمًا فى القيام بالواجبات الموكلة إليه، أو فى حالة الإدانة بمقتضى حكم بات فى جنحة أو جناية، أو فى حالة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

وقال عضو بمجلس الهيئة إن رئيس الهيئة ارتكب عدّة أخطاء، من بينها: عدم نشر بعض الأوامر، ورفضه تشكيل لجنة تدقيق فى ميزانية 2017 والقوائم المالية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العليا للانتخابات التونسية تتلقى 19 طعنا على نتيجة الانتخابات البلدية

هيئة الانتخابات التونسية تعلن النتائج الأولية للانتخابات البلدية ..اليوم

كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى للانتخابات التونسية

تونس

اخبار تونس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الانتخابات التونسيه




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة