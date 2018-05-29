مجلس هيئة الانتخابات التونسية يعلن إعفاء رئيسه من مهامه

تونس (أ ش أ)

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، اليوم الثلاثاء، إعفاء رئيسها محمد التليلى المنصرى من مهامه، بعد تصويت 8 أعضاء بنعم مقابل صوت وحيد ضدّ هذا القرار وهو صوت رئيس الهيئة.

واعتمد المجلس الفصل 15 من القانون المحدّث للهيئة المتعلق بحالات الإعفاء الذى ينصّ على إمكانية إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء المجلس فى حالة ارتكابه خطأ جسيمًا فى القيام بالواجبات الموكلة إليه، أو فى حالة الإدانة بمقتضى حكم بات فى جنحة أو جناية، أو فى حالة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

وقال عضو بمجلس الهيئة إن رئيس الهيئة ارتكب عدّة أخطاء، من بينها: عدم نشر بعض الأوامر، ورفضه تشكيل لجنة تدقيق فى ميزانية 2017 والقوائم المالية.