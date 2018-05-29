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خالد صلاح
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قنصل الصين بالإسكندرية: مصر دولة هامة وأمنها واستقراراها يؤثران على العالم

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:08 ص
قنصل الصين بالإسكندرية: مصر دولة هامة وأمنها واستقراراها يؤثران على العالم الرئيس السيسى ونظيره الصينى
(أ ش أ)
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وصف قنصل عام الصين بالإسكندرية " شو نينشان " العلاقات المصرية الصينية بالوثيقة والثابتة، وقال " أن مصر دولة هامة جدا ولها تأثير كبير فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن استقرارها وأمنها يؤثران على العالم بأثره".

وأضاف الدبلوماسى الصينى - فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " أن الصين تقدر وتدعم دور مصر خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

وتابع قائلا " إن العلاقات بين الصين ومصر تشهد الآن افضل فتراتها فهناك صداقة تجمع بين الرئيسين المصرى والصينى كما أن هناك زيارات متبادلة بينهما، موجها خالص تهانيه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات التى جرت مؤخرا .

واستطرد شو نينشان " مصر دولة هامة بالنسبة لنا، والرئيس الصينى يحرص على دعوة الرئيس السيسى فى كافة المناسبات الهامة، كما انه بعث اليه برقية تهنئة لفوزه فى الانتخابات الرئاسة مما يؤكد عمق العلاقات بين الجانبين"، ولفت إلى الصداقة التى تجمع ايضا بين شعبى مصر والصين، قائلا " أنا هنا فى الإسكندرية منذ عدة سنوات وأحبها وألمس العلاقات الطيبة والصداقة التى تجمع بين الجانبين " .

وأشاد بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدا أن المناخ المصرى أصبح جاذبا للاستثمارات، كما أن المستثمرين الصينيين حريصون على استغلال الفرص الاستثمارية و إقامة المصانع والمؤسسات المختلفة بالمدن المصرية.

وأشار إلى أن قنصلية الصين بالاسكندرية تعقد العديد من اللقاءات التى تهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين مصر والصين فقد عقد مؤخرا منتدى الأعمال المصرى الصينى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وقال " أعمل حاليا على تفعيل نتائج تلك اللقاءات بالتعاون مع المسئولين فى مدن الإسكندرية والسويس والإسماعيلية" .

وأكد أن الصين تحرص على استيراد اكثر منتجاتها من مصر، مضيفا "نولى اهتماما بالغا بهذا الشأن ونحرص على دعم الاقتصاد المصرى وتطوير المنتجات المحلية، كما أن مصر تستورد العديد من منتجاتها من الصين".

وأوضح أن البيانات بشأن التجارة بين البلدين، تشير إلى أن معدل صادرات مصر إلى الصين ارتفع الآن بنحو 30 % مقارنة بالعام الماضى، وتوقع الدبلوماسى الصينى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترات المقبلة.

 


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