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غدا.. أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور وزير التموين

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:00 م
غدا.. أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يعقد جهاز حماية المستهلك، غدًا الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الإدارة بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز وممثلى الجمعيات الأهلية العامة فى هذا المجال، حيث يعد أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تشكيله الجديد، ومن المقرر أن يستعرض مجلس الإدارة خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة.

 

كان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، قد أكد أن حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وإن توجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، وأن الفترة المقبلة فى إدارة جهاز حماية المستهلك ستشهد تطورات تتواكب مع الوضع الحالى للأسواق، موضحًا أن أهم أولوياته العمل على ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


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حماية المستهلك

المصيلحى

وزير التموين




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