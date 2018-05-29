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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:41 م
خالد صلاح
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صور.. مواطنو باكستان يهربون من الموجه الحارة إلى شلالات المياه

الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:16 م
صور.. مواطنو باكستان يهربون من الموجه الحارة إلى شلالات المياه موجه حارة فى باكستان
أ ش أ
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لجأ عشرات المواطنون فى باكستان إلى السباحة فى البرك وشلالا ت المياه بسبب استمرار الموجه الحارة الشديدة التى تضرب البلاد.

وقالت منظمة للرعاية الاجتماعية فى باكستان إن موجة حر أودت بحياة 65 شخصا فى مدينة كراتشى بجنوب البلاد فى الأيام الثلاثة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات فى ظل استمرار الموجة.

وتزامنت الموجة الحارة مع انقطاع للكهرباء وحلول شهر رمضان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية أمس الاثنين.

وقال فيصل إدهى الذى يدير مؤسسة إدهى المشغلة لعدد من المشارح وخدمة إسعاف فى أكبر مدن باكستان إن أغلب الأشخاص المتوفين لقوا حتفهم فى مناطق فقيرة من المدينة.

ومع ذلك فإن التقارير عن سقوط وفيات نتيجة الموجة الحارة تلك ستثير حالة من القلق وسط مخاوف من تكرار موجة مماثلة فى 2015 أودت بحياة ما لا يقل عن 1300 مسن ومريض.

الحر الشديد فى باكستان (2)
الحر الشديد فى باكستان 

 

الحر الشديد فى باكستان
الحر الشديد فى باكستان

 

الحيوانات فى الموجه الحارة
الحيوانات فى الموجه الحارة

 

مواطن يغرق نفسه بالمياه بسبب الموجه الحارة
مواطن يغرق نفسه بالمياه بسبب الموجه الحارة

 

مواطن يلجأ إلى شلالات المياه هروبا من الموجه الحارة
مواطن يلجأ إلى شلالات المياه هروبا من الموجه الحارة

 

موجه حارة بباكستان
موجه حارة بباكستان

 

موجه حارة فى باكستان
موجه حارة فى باكستان

 


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موجه حارة

أخبار العالم اليوم

شهر رمضان

مدينة كراتشى




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