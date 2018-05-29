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الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:17 ص
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صور.. حمم بركان كيلاويا تقتلع عشرات المنازل فى جزيرة هاواى الأمريكية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:06 ص
صور.. حمم بركان كيلاويا تقتلع عشرات المنازل فى جزيرة هاواى الأمريكية بركان جزيرة هاواى الأمريكية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تواصل حمم بركان كيلاويا التدفق على جزيرة هاواى الكبرى، اليوم الثلاثاء وارتفع عدد المبانى التى دمرتها الحمم البركانية الناجمة عن بركان كيلاويا فى جزيرة هاوى إلى 82 حتى مساء الجمعة الماضى، فيما العدد مرشح للارتفاع حسب ما أفاد مسؤولون محليون، بسبب تواصل المرتدات النشطة على «منطقة الصدع الشرقى السفلي» لبركان جزيرة «بيج آيلاند»، طبقا لموقع "هاواى نيوز ناو" الإخبارى الإلكترونى.

وتسببت الحمم البركانية فى عرقلة الوصول إلى 37 منزلاً على الأقل، طبقا لما ذكره الموقع الإلكترونى.

وشوهدت الشقوق الأرضية بشكل واسع، كذلك المنازل التى دمرها تدفق الحمم البركانية.

المسؤول الإدارى لهيئة الدفاع المدنى لمقاطعة هاواى، تالماجدى ماجنو، قال: كنا شهدنا نشاطاً واسعاً للغاية فى الأيام القليلة الماضية، ربما يكون لدينا المزيد من المنازل المدمرة، نظراً لأن الكثير من المبانى اقتلعت أساساتها فى الساعات الـ24 الماضية".

وحثت السلطات السكان على تفادى القيادة والبقاء داخل منازلهم ومتابعة المستجدات من خلال الإذاعة والتلفزيون بشأن البركان.

ويعد بركان "كيلاويا" أحد البراكين الأكثر نشاطاً فى العالم، وكان فى حالة ثورة مستمرة منذ عام 1983. وأتت الحمم المندفعة منه على نحو أكثر من ألفى فدان من الأراضى منذ بدء ثورانه الأخير فى الثالث من مايو .

اختلاط الحمم بمياه المحيط الهادى
اختلاط الحمم بمياه المحيط الهادى

 

بركان كيلاويا فى هاواى
بركان كيلاويا فى هاواى

 

بركان كيلاويا
بركان كيلاويا

 

جانب من التصدعات
جانب من التصدعات

 

جانب من الدخان المتصاعد
جانب من الدخان المتصاعد

 

جانب من ثوران بركان كيلاويا
جانب من ثوران بركان كيلاويا

 

حمم بركان كيلاويا تقتلع عشرات البيوت
حمم بركان كيلاويا تقتلع عشرات البيوت

 

دخان متصاعد
دخان متصاعد

 

شقوق وتصدعات
شقوق وتصدعات

 


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