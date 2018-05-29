video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الولايات المتحدة تحيى "يوم ذكرى ضحايا الحروب" بعروض عسكرية بواشنطن

الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:06 ص
صور.. الولايات المتحدة تحيى "يوم ذكرى ضحايا الحروب" بعروض عسكرية بواشنطن يوم الذكرى فى أمريكا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

يحيى الأمريكيون اليوم "يوم الذكرى" تكريما لأفراد القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل وطنهم.

وما يميز هذه الذكرى الوطنية، هو تجمع عشرات آلاف المحاربين القدامى فى العاصمة واشنطن التى يأتونها من مختلف أنحاء البلاد على متن دراجاتهم النارية.

ويطلق على هذا التجمع اسم Rolling Thunder أى هزيم الرعد.

ويتوجه ملايين الأمريكيين فى هذا اليوم إلى أكثر من 130 مقبرة عسكرية وقومية فى مختلف أنحاء البلاد، لزيارة قبور أقربائهم وأصدقائهم الذين دفنوا فيها وتكريم من يرقدون فيها.

وفى هذه المناسبة أيضا، وهى عطلة رسمية فى البلاد، يتوافد عشرات الآلاف من إلى الساحات العامة فى مدنهم تذكيرا بتضحيات الجنود الأمريكيين.

يوم الذكرى فى أمريكا
يوم الذكرى فى أمريكا

وبدأ تجمع Rolling Thunder عام 1988، عندما قررت مجموعة من راكبى دراجات نارية من قدامى العسكريين الذين شاركوا فى حرب فيتنام، التوجه إلى واشنطن مثيرين "هزيم الرعد"، فى إشارة إلى عمليات قصف تحمل الاسم ذاته أمر بها الرئيس ليندون جونسون عام 1965.

تجدر الإشارة إلى أن إحياء يوم الذكرى بدأ بعد ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتى عصفت بالبلاد لأربع سنوات من عام 1861 إلى عام 1865.

وتحولت المناسبة بعد الحرب العالمية الأولى من مجرد يوم لتذكر قتلى الحرب الأهلية، إلى عيد يخلد ذكرى قتلى وأسرى القوات الأميركية فى جميع ساحات المعارك.

ذكرى ضحايا الحروب
ذكرى ضحايا الحروب

 

عروض عسكرية
عروض عسكرية

 

عروض
عروض

 

قدامى المحاربين
قدامى المحاربين

 

مسيرات
مسيرات

 

مسيرة يوم الذكرى بأمريكا
مسيرة يوم الذكرى بأمريكا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجارديان": مسلمو أمريكا يشعرون باضطهاد متنامى فى عهد ترامب

مصدر أردنى: نتواصل مع أمريكا وروسيا بشأن جنوب سوريا

الهند تدعو أطراف الاتفاق النووى الإيرانى للتعاون بعد انسحاب أمريكا

أمريكا

واشنطن

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

وزير التعليم: اختيار 1500 معلم للمدارس اليابانية 4 يونيو المقبل

وزير التعليم: اختيار 1500 معلم للمدارس اليابانية 4 يونيو المقبل

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

اضرار الامساك كثيرة تعرف عليها وعلى طرق العلاج

اضرار الامساك كثيرة تعرف عليها وعلى طرق العلاج

ثلاثة ألوان جديدة لهواتف أيفون 2018 المقبلة .. تعرف عليها

ثلاثة ألوان جديدة لهواتف أيفون 2018 المقبلة .. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة