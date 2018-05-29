صحيفة إسبانية تستميل المصريين بعد جريمة راموس: عليه أن يؤجل زيارته للأهرامات

كتبت فاطمة شوقى

امتلأت الشبكات الاجتماعية بالشتائم لمدافع ريال مدريد سيرخيو راموس بعد إصابة اللاعب المصرى نجم ليفربول محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا، كما أعرب الاعلام المصرى عن غضبه لإصابة صلاح ، ومن أبرزهم موقع "اليوم السابع" الأكثر قراءة على الانترنت، والذى وصف سيرخيو راموس ممثلا كالشيطان، وقال فى تقرير قصير "الشيطان راموس يقتل أحلام صلاح".

وحاولت صحيفة "الباييس" الإسبانية استمالة المصريين بعد الجريمة التى ارتكبها راموس فى حقهم ، وقالت فى تقرير لها ، إن زيارة الاهرامات كانت من بين خطط راموس فى عطلته المقبلة ، ولكن الآن عليه الانتظار لأشهر قليلة أو ربما حتى لسنوات ، وذلك لأن المصريين أعربوا عن رغبتهم فى التوصل إليه للانتقام منه بعد دخوله المفاجئ على صلاح والتسبب فى إصابته ، فأصبح مدافع ريال مدريد شخصا غير مرغوب فيه فى مصر.

وتعرض راموس للعديد من الإهانات باللغة العربية ، على صفحته بموقع فيسبوك، كما أن العديد من مستخدمى الوسائل الاجتماعية فى شتى أنحاء العالم وخاصة مصر نشروا صورة لراموس مكتوب عليها "أكثر اللاعبين قذارة على كوكب الارض".

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر ما يغضب المصريين الآن هو احتمالية عدم مشاركة صلاح فى كأس العالم روسيا 2018، حيث أنه هو الوحيد الذى كان يعتبر امل الشعب المصرى فى الفوز.

وأوضحت الصحيفة أن معظم مشجعى كرة القدم مقتنعون بأن إصابة صلاح لم تكن مصادفة ، وأن راموس كان يهدف إلى إخراجه من المباراة.