video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسبانية تستميل المصريين بعد جريمة راموس: عليه أن يؤجل زيارته للأهرامات

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:04 م
صحيفة إسبانية تستميل المصريين بعد جريمة راموس: عليه أن يؤجل زيارته للأهرامات محمد صلاح
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

امتلأت الشبكات الاجتماعية بالشتائم لمدافع ريال مدريد سيرخيو راموس بعد إصابة اللاعب المصرى نجم ليفربول محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا، كما أعرب الاعلام المصرى عن غضبه لإصابة صلاح ، ومن أبرزهم موقع "اليوم السابع" الأكثر قراءة على الانترنت، والذى وصف سيرخيو راموس ممثلا كالشيطان، وقال فى تقرير قصير "الشيطان راموس يقتل أحلام صلاح".

وحاولت صحيفة "الباييس" الإسبانية استمالة المصريين بعد الجريمة التى ارتكبها راموس فى حقهم ، وقالت فى تقرير لها ، إن زيارة الاهرامات كانت من بين خطط راموس فى عطلته المقبلة ، ولكن الآن عليه الانتظار لأشهر قليلة أو ربما حتى لسنوات ، وذلك لأن المصريين أعربوا عن رغبتهم فى التوصل إليه للانتقام منه بعد دخوله المفاجئ على صلاح والتسبب فى إصابته ، فأصبح مدافع ريال مدريد شخصا غير مرغوب فيه فى مصر.

وتعرض راموس للعديد من الإهانات باللغة العربية ، على صفحته بموقع فيسبوك، كما أن العديد من مستخدمى الوسائل الاجتماعية فى شتى أنحاء العالم وخاصة مصر نشروا صورة لراموس مكتوب عليها "أكثر اللاعبين قذارة على كوكب الارض".

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر ما يغضب المصريين الآن هو احتمالية عدم مشاركة صلاح فى كأس العالم روسيا 2018، حيث أنه هو الوحيد الذى كان يعتبر امل الشعب المصرى فى الفوز.

وأوضحت الصحيفة أن معظم مشجعى كرة القدم مقتنعون بأن إصابة صلاح لم تكن مصادفة ، وأن راموس كان يهدف إلى إخراجه من المباراة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخبار ليفربول اليوم عن تحذير روما بعدم التفاوض مع الحارس أليسون

طبيب ليفربول: محمد صلاح قد لا يلحق بمباراة مصر وأوروجواى

مصر

محمد صلاح

مو صلاح

صلاح

الرياضة

راموس

ريال مدريد

ليفربول

الشبكات الاجتماعية

كأس العالم

روسيا 2018




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة