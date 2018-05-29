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رئيس حماية المستهلك: تخصيص رقم 01281661880 لتلقى الشكاوى على واتس آب

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:57 ص
رئيس حماية المستهلك: تخصيص رقم 01281661880 لتلقى الشكاوى على واتس آب اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس  جهاز حماية المستهلك الجديد، إن الجهاز خصص رقم 01281661880 لتلقى الشكاوى على الواتس، للإبلاغ عن أى شكاوى خاصة بالسلع، ويأتى ذلك فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمن، والتصدى لحالات الغش، فى خدمة مباشرة مع المواطنين فى تلقى شكاواهم.
 
كان رئيس  جهاز حماية المستهلك الجديد، قاد أمس الإثنين حملة على الأسواق، بمحافظتى القاهرة والجيزة،  للاطمئنان على جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والتأكيد على أهمية توافر السلع طوال الوقت، والعمل على تفعيل منظومة الرقابة، وكذلك التوعية فى إطار منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على حقوق المستهلك.
 
وتفقد اللواء راضى العديد من منافذ طرح السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية فى مناطق المهندسين وبولاق، حيث اطمأن على توافر السلع، خاصة الأساسية ومنتجات اللحوم  والدواجن ،وطالب العاملين والقائمين على هذه المنافذ بحسن معاملة المواطنين   مع استمرار تحسين الخدمات المقدمة لهم  طوال الوقت.
 
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على تكثيف الحملات الرقابية  خلال الفترة المقبلة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق، بلتنسيق مع كافة الأجهزة  المعنية من أجل العمل على الحفاظ على حقوق المستهلك، وتوفير  السلع،  والتاكد من  عدم تلاعب البعض فى المنتجات.
 

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