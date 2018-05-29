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تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة خالها لخلافات أسرية بالصف

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:41 م
تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة خالها لخلافات أسرية بالصف جثه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب ربة منزل واقعة قتل ابنة شقيقة زوجها والتخلص منها بترعة المحاجر بمركز الصف، بسبب خلافات أسرية متكررة مع والدى الطفلة، وتبين من خلال المعاينة اصطحاب المتهمة "غادة" للمجنى عليها البالغة من العمر 21 عاما، للطفلة "آية" المجنى عليها بحجة إلقاء القمامة بالترعة.

 

وكشفت المعاينة أن الطفلة ذهبت مع زوجة خالها التى بيتت النية للغدر بها، وهناك احتالت المجنى عليها على الطفلة، ووضعتها داخل جوال كانت أعدته سلفا بحجة إلقاء القمامة، وأغلقت على الطفلة الجوال وألقتها بالترعة، وعادت دونها.

 

وكانت النيابة العامة قد صرحت بتشريح جثمان الطفلة فور العثور على جثمانها، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بها؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن والد الفتاة حرر بلاغا باختفاء ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، وخلال تلك الفترة عثر أحد عمال تطهير الترع على جثة فتاة، وحرر بلاغا بذلك، وتبين من خلال فحص بلاغات التغيب أنها ذات الفتاة "آية" 7 سنوات المحرر محضر باختفائها.

 

وبالفحص والتحرى تبين أن وراء مقتل الفتاة زوجة خالها "غادة" 21 عاما، وذلك لخلافات أسرية، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت فى البداية صلتها بالواقعة وبتطوير مناقشتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.


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