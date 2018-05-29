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المركز القومى للبحوث يحصل على اعتماد الأيزو 9001

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:55 م
المركز القومى للبحوث يحصل على اعتماد الأيزو 9001 الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث
​​ /أ ش أ/
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أعلن رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور أشرف شعلان حصول المركز على شهادة الأيزو (2015:9001) وذلك في إطار سعي إدارة المركز للتحسين والتطوير المستمر.

وأضاف شعلان - في تصريح اليوم الثلاثاء : "إن الإدارة العليا بالمركز اهتمت بالإعداد والتقدم للتأهل للحصول على شهادة الأيزو لجميع أعمال المركز الفنية والإدارية وذلك بعد الحصول على شهادة الأيزو (2008:9001) منذ عام 2016 وتم تجديدها في عام 2017".

وأكد أن العمل الجاد للحصول على الاعتماد بدأ منذ عام 2014 طبقا لبنود المواصفة، عن طريق إجراء محاضرات عامة لأعضاء هيئة البحوث بالإضافة إلى الكادر الإداري بالمركز بمفهوم الجودة ومتطلبات الأيزو 9001 وكيفية الاعتماد ومتطلبات الحصول على الشهادة، ثم تم تكوين فرق عمل مختلفة تضم الشعب والإدارات المختلفة بالمركز.

وأوضح أنه خلال الانتقال من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التطبيق تم القيام بإجراء زيارات متابعة لجميع إدارات وشعب المركز لإعداد جميع النماذج والإجراءات الخاصة بالمركز وتوثيقها وطرح نسخة مبدئية معتمدة من الإدارة، ثم تم عمل خطة مراجعه داخلية بعد إجراء تدريب مكثف لفريق المراجعة الداخلية حتى يتم التأكد من تطبيق نظام الجودة على مستوى المركز وتدارك أي قصور أو أخطاء وكذلك تقديم تقارير دورية لتقييم التنفيذ.

وأشار شعلان إلى أنه تم إنشاء مكتب ضمان الاعتماد والجودة برئاسة الدكتورة فجر عبد الجواد حتى تتم المتابعة للإعداد وتطبيق نظام الجودة على مستوى المركز، منوها بأنه تم التعاقد مع الجهة المسئولة عن الاعتماد والتي قامت بإجراء مراجعة مبدئية لمتابعة تطبيق النظام ثم بعد ذلك تمت المراجعة النهائية ومنح شهادة الأيزو في عام 2016 وتم التجديد الأول في عام 2017.

وتابع: "أنه عقب ذلك بدأ الإعداد والتحديث للمواصفة بناء على البنود العلمية الحديثة والتي تعتمد على التفكير المبني على المخاطر والتجهيز للحصول على شهادة الأيزو (9001-2015)، موضحا أن الشهادة الجديدة تطلبت الكثير من التحضيرات للحصول عليها وكذلك التركيز على الخطط التنفيذية للشعب والإدارات والمكاتب المختلفة والجداول الزمنية وكيفية المتابعة ومؤشرات الأداء، مما تتطلب من فريق العمل بذل الكثير من المجهودات حتى يتم توصيل متطلبات الشهادة وشرحها لجميع أعضاء المركز سواء الكادر البحثي أو الكادر الإداري.

ولفت شعلان إلى أنه بعد زيارة الشركة المانحة لإجراء مراجعة خارجية على متطلبات المواصفة وتطبيق كافة البنود للحصول على شهادة الأيزو (2015:9001)، فقد كلل العمل الجماعي والتعاون داخل المركز بالموافقة على منح المركز القومي للبحوث للشهاده يوم 22 مايو الجاري.

 

 


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