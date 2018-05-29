السيسي يبحث تطوير منظومة الجامعات ويوجه بالتوسع فى إنشاء جامعات فى المحافظات بمعايير عالمية

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع االمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراضاً لآخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي فى تطوير منظومة الجامعات المصرية، وإنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ خطة التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة الفرص فى التعليم العالى، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية فى الخدمة التعليمية المقدمة، وإنشاء برامج دراسية وتطويرها بشكل دورى طبقا لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن وضع أسس ومعايير لتشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية، واختيار القيادات الجامعية.