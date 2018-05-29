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السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل الإفطار السنوى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:57 م
السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل الإفطار السنوى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة حفل إفطار السفارة السعودية
كتبت ريهام عبد الله
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نظمت السفارة السعودية بالقاهرة، حفل الإفطار السنوى بمناسبة شهر رمضان الكريم أمس الاثنين، بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة المصرية.

واستقبل السفير أسامة نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحضور، والذين كان على رأسهم مصطفى كمال مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التعليم، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور مصطفى الفقى.

 

السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل إفطار
السفارة السعودية بالقاهرة تقيم حفل إفطار

 

السفارة السعودية
السفارة السعودية

 

السفير السعودى ووزير الإسكان
السفير السعودى ووزير الإسكان

 

حفل إفطار السفارة السعودية
حفل إفطار السفارة السعودية

 

سفير السعودية لدى القاهرة
سفير السعودية لدى القاهرة

 

سفير خادم الحرمين الشريفين
سفير خادم الحرمين الشريفين

 

وزير التموين والسفير السعودى
وزير التموين والسفير السعودى

 

 


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