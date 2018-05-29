video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل سائق توك توك بالوراق

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:54 م
السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل سائق توك توك بالوراق قفص اتهام
كتب سليم على
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 7 سنوات، لعامل لاتهامه بقتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة سابقة بالوراق.  
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام الشريف وطارق الحديني وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان. 
 
وكشفت تحقيقات نيابة الوراق فى القضية رقم 15825 لسنة 2017 جنايات الوراق، أن المتهم حسن أحمد حسن،محبوس، 27 سنة، عامل، قام بقتل المجنى عليه محمد عماد حلمى عمدا بمطواة، حيث سدد له طعنة استقرت بيمين صدره قاصدا الخلاص منه خلال مشاجرة دافع فيها الأخير عن التوك توك ملكة بعدما هم المتهم على إتلافه ظنا منه أنه ملك شخص آخر تشاجر معه. 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس صاحب محل ونجليه بتهمة قتل عطار اعترض على سخريتهم من ابنه بالدرب الأحمر

الجنايات تقضى بالمؤبد لفرد شرطة قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بالشرابية

السجن المشدد 15 سنة لميكانيكي قتل شابا بسبب تزويد "كاوتش سيارة"

اخبار الحوادث

اخبار مصر

عقوبه القتل

محكمه جنايات الجيزه




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة