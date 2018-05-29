السجن المشدد 7 سنوات لعامل قتل سائق توك توك بالوراق

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 7 سنوات، لعامل لاتهامه بقتل سائق توك توك بسبب خلافات جيرة سابقة بالوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين خضر طلبة وهشام الشريف وطارق الحديني وأمانة سر رجب شعبان ومحمد سليمان.

وكشفت تحقيقات نيابة الوراق فى القضية رقم 15825 لسنة 2017 جنايات الوراق، أن المتهم حسن أحمد حسن،محبوس، 27 سنة، عامل، قام بقتل المجنى عليه محمد عماد حلمى عمدا بمطواة، حيث سدد له طعنة استقرت بيمين صدره قاصدا الخلاص منه خلال مشاجرة دافع فيها الأخير عن التوك توك ملكة بعدما هم المتهم على إتلافه ظنا منه أنه ملك شخص آخر تشاجر معه.