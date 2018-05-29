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الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مواقع استراتيجية بمقبنة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:44 م
الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مواقع استراتيجية بمقبنة الجيش اليمنى ـ أرشيفية
كتبت: إيمان حنا
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تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.
 
وأكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة وتمكنوا خلالها من تحرير تبة البركنة وعسيلان وجبل العويد الاستراتيجي المطل على طريق (تعز – الحديدة).
 
وأضاف المصدر بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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