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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:19 ص
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البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 28 يونيو

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:00 ص
البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 28 يونيو طار ق عامر
كتب - أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 28 يونيو 2018، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال 2018.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 13%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

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البنك المركزى الفائدة والاقراض اسعار الفائدة طارق عامر البونك المصرية




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