مقتل مدنى فى هجوم مسلح بمحافظة كركوك العراقية

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بمقتل مدنى بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مجموعة من المسلحين قاموا، عصر اليوم، باختطاف مدنى قرب قرية "ربضة" بناحية الرياض (55 كم جنوب غربى كركوك)، وقتلوه رميا بالرصاص.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية فتحت تحقيقا بالحادث بعد تلقيها بلاغا من الأهإلى لمعرفة الجناة.

يذكر أن محافظة كركوك، (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرار أمنيا ولكنها تسجل خروقات بين فترة وأُخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى عمليات بحث بأوكار التنظيم.