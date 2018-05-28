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فرنسا تطالب اسرائيل بوقف الهدم فى "خان الأحمر" بالضفة الغربية

الإثنين، 28 مايو 2018 07:54 م
فرنسا تطالب اسرائيل بوقف الهدم فى "خان الأحمر" بالضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلى
كتبت: إنجى مجدى
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أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء وضع السكان الفلسطينيين في قرية خان الأحمر في الضفة الغربية، بعد إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم طالت القرية.

وتمثّل أوامر الهدم خطرًا محدقًا على المجتمع الفلسطيني المستضعف للغاية والمنتشر في منطقة تكتسي أهمية استراتيجية لتحقيق حلّ الدولتين ولوحدة أراضي الدولة الفلسطينية المقبلة. وأعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية عن دعمهم لها في 14 مايو.

وتتنافى أعمال هدم البنى التحتية في الضفة الغربية، التي تؤدى إلى إجلاء السكان ونزوحهم القسرى، مع القانون الدولي الإنسانى خاصة مع اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا السياق، دعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان خان الأحمر والامتناع عن اتخاذ أى تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
 

 


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