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الإثنين، 28 مايو 2018 12:50 م
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رئيس مجلس النواب اللبنانى: أتوقع تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر

الإثنين، 28 مايو 2018 11:56 ص
رئيس مجلس النواب اللبنانى: أتوقع تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر نبيه برى
رويترز
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ذكرت صحيفة المستقبل، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى يتوقع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلال شهر لأن "لا مصلحة لأحد فى التأخير".

ومن المقرر أن يجرى سعد الحريرى، الذى تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضى، مشاورات مع النواب المنتخبين حديثا فى البرلمان اليوم الاثنين بشأن الحكومة الجديدة المتوقع أن تشمل جميع الأحزاب اللبنانية الرئيسية.

وقالت صحيفة المستقبل المملوكة للحريرى إن برى قال لأشخاص زاروه "لا مصلحة لأحد بتأخير ولادة الحكومة ولا بوضع العُقد أمامها".

وقال الحريرى، الذى سيصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة، الأسبوع الماضى إن جميع الأحزاب متفقة على أن وجود المخاطر الاقتصادية الداخلية والأخطار الإقليمية المتزايدة يعنى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن.

وتسعى جماعة حزب الله المدعومة من إيران إلى مشاركة أكبر فى هذه الحكومة الائتلافية مقارنة بالحكومة السابقة، بعد المكاسب الكبيرة التى حققتها الجماعة وحلفاؤها فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى السادس من مايو .

وحصل حزب الله، وجماعات وأفراد مؤيدون لحيازته للأسلحة، على 70% على الأقل من مقاعد البرلمان التى يبلغ عددها 128 مقعدا فى الانتخابات، وهو نقيض لآخر انتخابات تشريعية لبنانية والتى أعادت أغلبية مناهضة لحزب الله.

ويظل الحريرى السياسى السنى الأبرز فى لبنان رغم خسارته أكثر من ثلث مقاعده فى الانتخابات. ويسعى حزب القوات اللبنانية، المناهض بقوة لحزب الله، للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية فى الحكومة بعد أن ضاعف تقريبا عدد مقاعده فى البرلمان، ليصل عدد نوابه إلى 15 نائبا.


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