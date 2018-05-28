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الإثنين، 28 مايو 2018 06:58 م
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تركيا تقرر نقل صناديق اقتراع.. وحزب كردى: حيلة لإبعادنا عن البرلمان

الإثنين، 28 مايو 2018 06:15 م
تركيا تقرر نقل صناديق اقتراع.. وحزب كردى: حيلة لإبعادنا عن البرلمان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (رويترز)
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تعتزم تركيا تغيير أماكن مراكز اقتراع فى بعض المناطق التى يقطنها عدد كبير من الأكراد، فى خطوة يقول مسئولون إنها ستمنع ترهيب الناخبين، لكن الحزب الرئيسى الموالى للأكراد وصفها بأنها حيلة لإبقائه خارج البرلمان فى الانتخابات التى تجرى الشهر المقبل.

وعند إعلانها عن هذا الإجراء اليوم الاثنين، لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد صناديق الاقتراع التى ستُنقل، لكنها قالت إن 144 ألف ناخب يعيشون فى المناطق التى ستتأثر بالإجراء والواقعة فى أقاليم شرقية.

وقال حزب الشعوب الديمقراطى الموإلى للأكراد إن مراكز الاقتراع ستُنقل من قرى يتمتع فيها الحزب بتأييد قوى إلى قرى بها تأييد أكبر لحزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأضاف أن الخطوة تهدف لإبقاء نسبة الأصوات التى سيحصل عليها أقل من 10 % وهو النصاب المطلوب لدخول البرلمان.

وأصبح هذا الإجراء ممكنا بعد تمرير تشريع فى البرلمان قبل شهرين يسمح للجنة العليا للانتخابات بدمج الدوائر الانتخابية ونقل صناديق الاقتراع إلى مناطق أخرى.

وقالت الحكومة إنه تم تعديل القانون لتهدئة مخاوف بشأن احتمال ترهيب حزب العمال الكردستانى المحظور للناخبين فى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه غالبية كردية، لإجبارهم على التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطى.

 


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